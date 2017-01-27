Главные новости дня

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Рязанские новости



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  • Дело – ЗАКАЗник
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    Несмотря на протесты охотников и местных жителей, в Рязанской области продолжается работа по созданию заказника «Ухорский».

  • Алексей Зимин: В традициях университета скрыта огромная сила
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    В преддверии Дня студентов редакцию РИА «7 новостей» посетил исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина.

  • Студенты без Татьянина дня
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    Были годы, когда рязанские периодические издания и словом не упоминали о Татьянином дне как развесёлом студенческом празднике.



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