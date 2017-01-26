Главные новости дня
- «Суровую» рязанскую маршрутку сняли на видео
Общество
Автомобиль ездит зимой по городу с открытой дверью.
- Обновлены некоммерческие мобильные приложения «КонсультантПлюс»
Главная новость
В новых версиях улучшены поиск и навигация по документам. Оформление документов стало нагляднее.
- В Сасовском индустриальном колледже отметили День студента
Общество
Зажигательные танцы, проникновенные песни и студенческий юмор лились со сцены и наполняли зрителей положительными эмоциями и хорошим настроением.
- Игорь Яшин вновь возглавил один из комитетов Рязанской гордумы
Власть
На посту председателя комитета Игорь Яшин сменит Андрея Савичева.
- Губернатор Олег Ковалёв принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области
Власть
В ходе заседания были подведены итоги работы за 2016 год и обозначены задачи на перспективу.
- В Рязанской области перенесли срок начисления пени за просрочку уплаты налога на имущество
Видео
Ранее пени за просрочку начислялись уже на следующий день после крайнего срока уплаты налога на имущество физических лиц.
- Производство молока в фермерских хозяйствах Рязанской области в 2016 году увеличилось на 26,1%
Экономика
Более 15% молока произведено в хозяйствах Рязанского района.
- Рязанская область получила средства на развитие образования
Экономика
Деньги пойдут на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки информации.
- Рязанская область получит 167 млн. 346 тыс. рублей на строительство и реконструкцию сельских дорог
Экономика
Ещё 64 млн. рублей будут направлены на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, 661 тыс. рублей – на грантовую поддержку местных инициатив.
- Юных рязанок приглашают на конкурс «Приокская красавица-2017»
Культура
В конкурсную программу входят интеллектуальные и творческие задания, раскрывающие способности участниц конкурса.
- Даниил Спиваковский прочитал рязанцам драму «Маскарад»
Главная новость
Встреча с известным актёром стала подарком горожанам к Татьяниному дню.
- Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
Главная новость
На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ пяти новых фильмов.
- В Рязани встретятся «зубры» и «грифоны»
Спорт
Игра баскетбольной Суперлиги пройдёт в спорткомплексе Дворца детского творчества в ближайшую пятницу.
- Сотрудница Росгвардии по Рязанской области заняла второе место на соревнованиях по служебному двоеборью
Спорт
В служебном двоеборье состязались 107 мужчин и 41 женщина – сотрудники различных служб Росгвардии.
- Лыжники из Рязани примут участие во втором этапе зимней Спартакиады учащихся России
Спорт
Отбор проводился по итогам выступлений на чемпионате и первенстве области по лыжным гонкам и открытом чемпионате и первенстве города Рязани.
- На пожаре в центре Рязани спасся мужчина с кошкой и собакой
Главная новость
Пострадавший получил отравление продуктами горения.
- На Первомайском проспекте в Рязани произошёл пожар с пострадавшим
Происшествия
На месте происшествия работали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
- В Рязани и области найдены «резиновые дома»
Происшествия
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, им грозят серьёзные штрафы.
Акценты
- Дело – ЗАКАЗник
Акценты
Несмотря на протесты охотников и местных жителей, в Рязанской области продолжается работа по созданию заказника «Ухорский».
- Алексей Зимин: В традициях университета скрыта огромная сила
Акценты
В преддверии Дня студентов редакцию РИА «7 новостей» посетил исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина.
- Студенты без Татьянина дня
Акценты
Были годы, когда рязанские периодические издания и словом не упоминали о Татьянином дне как развесёлом студенческом празднике.
- Учёные выяснили причину «эпидемии зомби» в США
Общество
Массовая вспышка «эпидемии» была зарегистрирована в окрестностях Нью-Йорка летом прошлого года.
- Лучшая защита от болезни Альцгеймера – грибы
Общество
К такому выводу пришли учёные из Малайзии в ходе опытов.
- Учёные: молочный коктейль – вреднейший напиток в мире
Общество
Американские учёные нашли в нём эффект, подобный наркотическому.
- Жириновский рассказал, почему встреча в Астане является победой Москвы
Власть
Лидер ЛДПР отметил реальные результаты усилий России по сирийскому урегулированию
- Кадровые обновления в Госдепе начались с Виктории Нуланд
Власть
Несколько политических деятелей покидают Госдепартамент США.
- Трамп собирается не пускать в США беженцев с арабского Востока
Власть
Новый президент США готовит указ о запрете въезда в страну на несколько месяцев.
- Юдаева: экономика должна снизить сырьевую зависимость
Экономика
Первый зампред Банка России заявила, что ЦБ не планирует менять таргет по инфляции в 4%
- ВЭБ прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017-2021 годах
Экономика
Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования.
- Бесплатной приватизации жилья осталось чуть больше месяца
Экономика
Правительство России прекращает бесплатную приватизацию жилья.
- В Сеть случайно слили дату выхода нового сезона «Игры престолов»
Культура
Поклонникам известного сериала осталось ждать совсем недолго.
- В Воронеже ко дню рождения «принарядили» Высоцкого
Культура
Школьницы связали для памятника барда красный свитер.
- Михаила Шолохова упорно путают с Дедом Мазаем
Культура
Памятник писателю на Гоголевском бульваре в Москве каждую зиму «художественно дополняют».
- Теннисист из Испании отбил мяч прямиком в судью
Спорт
Курьёзный случай не помешал продолжению матча.
- США: спортсменки обвинили в домогательстве бывшего врача сборной
Спорт
Потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.
- Самедов пройдёт медосмотр в «Спартаке» 14 января
Спорт
Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- Сотрудник ОМОНа в Москве свёл счёты с жизнью
Происшествия
Следственный Комитет проводит проверку по факту гибели омоновца.
- Блокаднице в Санкт-Петербурге мошенницы «обменяли» полмиллиона рублей на фантики
Происшествия
Обманщицы представились представителями социальной службы.
- В Кузбассе младенец умер от грудного молока с пивом
Происшествия
Мать ответит за смерть ребёнка по суду.