Главные новости дня

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Рязанские новости



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  • Ни пуха, ни пера
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    В магазинах Рязани сегодня можно приобрести не только традиционные подушки, но и бамбуковые, гречневые и даже кукурузные.

  • Рязанская иордань
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    В Крещенскую ночь рязанцы массово погружались в купель. Эта традиция приживается в народе, однако вызывает споры у специалистов.

  • И окно, и банкомат, и автоплатёж
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    Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.



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