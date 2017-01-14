Главные новости дня
- В Ермишинском районе предприниматель помог отремонтировать местный ФАП
Общество
В здании вставили новые пластиковые окна, починили крышу, сделали ремонт печи.
- Рязанцев предупредили о сильном тумане
Общество
Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
- В Скопинском районе продолжается работа по расчистке дорог
Общество
Прежде всего работа ведётся на более загруженных трассах, которые ведут к основным социальным объектам, а также на межпоселенческих дорогах и только после этого в населённых пунктах.
- В Рязанской области отметили 295-ю годовщину образования Российской прокуратуры
Власть
Лучшие сотрудники прокуратуры получили федеральные, ведомственные и региональные награды.
- Олег Ковалёв и Андрей Макаров приняли участие в Гайдаровском форуме - 2017
Власть
На Форуме обсуждались перспективы экономики, вопросы устойчивости финансовых рынков, эффективности использования бюджетных средств, развития малого и среднего бизнеса и другие.
- Избрана глава администрации Рязанского района
Власть
Изначально на должность претендовали пять кандидатов.
- В Рязанской области развивается семейное животноводство
Экономика
Большинство проектов по развитию семейных животноводческих ферм в Рязанской области направлены на развитие молочного животноводства.
- Рязанская область одной из первых внедрила систему автоматизации процесса оказания электронных государственных услуг сельхозтоваропроизводителям
Экономика
За неё региональный Минсельхоз получал награды на «Золотой осени».
- В Рязанской области увеличился объём займов, выданных региональными МФО
Экономика
Объём выданных физическим лицам займов составил 56 млн руб.
- В рязанском кафе с песнями Фрэнка Синатры выступит Юрий Малистов
Культура
В Рязани пройдёт концерт экс-вокалиста группы «Мозаика».
- Рязанцы могут увидеть работы «Поставщика счастья №1»
Культура
С работами Евгении Гапчинской большинство зрителей знакомы по журнальным репродукциям и сувенирам.
- Татьяны смогут посетить рязанский музей-заповедник Есенина бесплатно
Культура
Гостям музея расскажут о крестьянском быте семьи Есениных, о жизни матери великого поэта после его смерти, в том числе в годы Великой Отечественной войны.
- ХК «Рязань» сыграет дома с «Зауральем»
Спорт
Перед этой игрой хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице, гости – на десятом.
- Стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги
Спорт
Рязанский «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал.
- В Рязанской области пройдёт третий этап Кубка России по полиатлону
Спорт
В соревновании примут участие более 100 спортсменов из регионов РФ.
- Застрявшие в сугробе под Рязанью автомобили вытягивали «всем миром»
Происшествия
Спасательная операция с переменным успехом длилась несколько часов.
- Опубликовано видео с места трагического ДТП под Рязанью
Видео
В результате аварии погибли две женщины, в больнице оказались двое подростков.
- В Рязани задержан наркоторговец из соседней области
Видео
В отношении приезжего возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Акценты
- В Берендеевом царстве
Акценты
Добраться из Рязани в сказочное Берендеево царство не так и трудно. В зимнем путешествии есть своя прелесть.
- Обзор главных событий 2016 года от РИА «7 новостей»
Акценты
Коллектив РИА «7 новостей» решил подвести свои итоги ушедшего года и рассказать о самых интересных событиях в 2016 году.
- «Газпром трансгаз Москва» показал новый музей и подвёл итоги года
Акценты
В 2016 году предприятие отпраздновало своё 70-летие, открыло первый в мире Музей магистрального транспорта газа и осуществило ряд социальных проектов.
- Следователи проверяют случай в Новосибирске: ребёнка выставили из автобуса
Общество
Кондуктор выгнала на мороз девочку, у которой сломалась проездная карта.
- Московский водитель оказался должен паркомату почти 3,5 миллиона рублей
Общество
Устройство сочло, что машина простояла на парковке 16 лет.
- Молдавская фотомодель Ксения Дели вручила миллион болельщику из Краснодара
Общество
Деньги пойдут на приобретение жилья для болельщика дяди Миши.
- Латинская Америка надеется на Владимира Путина
Власть
В сеть запущена петиция на имя российского президента с просьбой вмешаться в мексиканские проблемы.
- Литва построит забор на границе с Россией
Власть
Он будет проходить по части сухопутной границы страны с Калининградской областью.
- Трамп рассказал, что необходимо для отмены санкций против России
Власть
Политик готов пойти на такой шаг в случае, если РФ будет вносить значительный вклад в борьбу с терроризмом.
- Бутылка водки в России снова подорожает
Экономика
В настоящее время Министерство финансов вычисляет будущую цену крепкого напитка.
- Минпромторг пообещал рост промышленности вдвое больше прогноза МЭР
Экономика
Самыми бурно растущими отраслями объявлены машиностроение, химическая и текстильная промышленность.
- Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолёта
Экономика
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) уже получила 1,5 млрд рублей из бюджета.
- Как создавали спецэффекты для советского фильма «Старик Хоттабыч»
Культура
Перед режиссером Геннадием Казанским была поставлена негласная задача заткнуть за пояс Голливуд, так что денег на создание картины не жалели.
- На НТВ стартует сериал с Пореченковым в главной роли
Культура
Премьера сериала «Один против всех» состоится 23 января.
- Принц Уильям завершит карьеру пилота ради семьи
Культура
Герцог Кембриджский намерен посвятить своё время жене и детям.
- США: спортсменки обвинили в домогательстве бывшего врача сборной
Спорт
Потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.
- Самедов пройдёт медосмотр в «Спартаке» 14 января
Спорт
Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- В Сети появилось видео массовой драки хоккеисток России и Чехии на МЧМ
Видео
На ролике видно, что потасовка началась у ворот сборной России в концовке третьего периода.
- В Екатеринбурге грудной ребёнок умер от ожогов
Происшествия
По данному факту возбуждено уголовное дело.
- Грузовой Boeing из Турции упал в Киргизии
Происшествия
Жертвами крушения самолёта стали более 30 человек.
- Обнаружены тела всех провалившихся под лёд подростков в Краснодарском крае
Происшествия
Поисками занималась группа спасателей количеством 80 человек.