Главные новости дня

Обзор главных событий 2016 года от РИА «7 новостей»

Акценты Коллектив РИА «7 новостей» решил подвести свои итоги ушедшего года и рассказать о самых интересных событиях в 2016 году.

«Газпром трансгаз Москва» показал новый музей и подвёл итоги года

Акценты В 2016 году предприятие отпраздновало своё 70-летие, открыло первый в мире Музей магистрального транспорта газа и осуществило ряд социальных проектов.