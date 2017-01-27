Главные новости дня
- Рязанцев просят помочь в спасении безнадзорных животных
Главная новость
Жители Рязани могут приносить пледы, полотенца, куртки, старую одежду, постельное бельё, одеяла и другие вещи.
- В Рязани пройдёт 77-я донорская акция «Река жизни»
Общество
За прошлую акцию было собрано 12295 доз крови. Это позволит спасти втрое большее количествл людей.
- Рязанские теологи-бакалавры защитили выпускные работы
Общество
Участие в работе комиссии принял митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
- Олег Ковалёв провёл совещание по вопросам реализации на территории региона инвестиционных проектов
Власть
Особое внимание губернатор поручил уделить созданию индустриальных парков в Рязани.
- В Рязанской области 78 депутатов не представили декларации о доходах
Власть
Полномочия 9 депутатов были досрочно прекращены.
- Игорь Яшин вновь возглавил один из комитетов Рязанской гордумы
Власть
На посту председателя комитета Игорь Яшин сменит Андрея Савичева.
- Рынок в Торговом городке Рязани продолжит работу на прежнем месте
Главная новость
Дополнением стационарной торговли станет ярмарка выходного дня.
- По итогам 2016 года в Рязанской области на 3,6% увеличилась продуктивность дойного стада
Экономика
Лидерами среди предприятий по надою сырого молока стали колхоз им. Ленина Касимовского района (9505 кг), ООО «АПК Русь» (8216 кг) и ООО «Вакинское Агро» (7918 кг) Рыбновского района.
- Производство молока в фермерских хозяйствах Рязанской области в 2016 году увеличилось на 26,1%
Экономика
Более 15% молока произведено в хозяйствах Рязанского района.
- Никита Высоцкий спел в Рязани песни отца
Главная новость
Сын актёра и барда выступил в Рязани в дуэте с Еленой Камбуровой.
- Художник Сергей Чушкин рассказал рязанцам о начале пути
Культура
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начала работу юбилейная выставка автора.
- В Кремле открылась выставка «Культура рязано-окских могильников»
Главная новость
Вниманию зрителей представлены вещи из нескольких исследованных некрополей.
- Скончалась бывшая футболистка «Рязани-ВДВ»
Спорт
Репейкиной было всего 43 года. В футбол она играла на позиции голкипера.
- Рязанский «Элекс-Фаворит» продлил беспроигрышную серию, забив гол за 31 секунду до конца матча
Видео
Встреча с «Алмазом-АЛРОСА» завершилась вничью – 2:2.
- БК «Рязань» разгромлен дома «Уралом»
Спорт
В этой встрече хозяева площадки, вопреки обыкновению, не сумели навязать сопернику борьбу даже в первой четверти.
- На пожаре в Александро-Невском районе пострадали люди
Происшествия
На место выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.
- В Касимовском районе столкнулись три автомобиля
Главная новость
Все участники ДТП были доставлены в больницу с различными травмами.
- В Рязанской области с начала 2017 года произошло 48 пожаров
Происшествия
По сравнению с минувшим годом число пожаров сократилось на 38%.
Акценты
- Дело – ЗАКАЗник
Акценты
Несмотря на протесты охотников и местных жителей, в Рязанской области продолжается работа по созданию заказника «Ухорский».
- Алексей Зимин: В традициях университета скрыта огромная сила
Акценты
В преддверии Дня студентов редакцию РИА «7 новостей» посетил исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина.
- Студенты без Татьянина дня
Акценты
Были годы, когда рязанские периодические издания и словом не упоминали о Татьянином дне как развесёлом студенческом празднике.
- В Лондоне поставят памятник принцессе Диане
Общество
Сыновья Дианы Уильям и Гарри намерены поставить её статую в садах Кенсингтонского дворца.
- Нострадамус напророчил на 2017 год начало и окончание Третьей мировой
Общество
Начало войны ознаменует рождение чудовищного младенца, а конец – подъём России.
- В Сибири разработан препарат, эффективный против птичьего гриппа
Общество
Разработку осуществили в Новосибирске.
- В Литве предложили вернуть Калининград Европе
Власть
Предложение исходило от депутата Сейма Линаса Бальсиса.
- ОАЭ вводит выдачу въездных виз россиянам на границе
Власть
Объединённые Арабские Эмираты будут выдавать визы российским гражданам при въезде на свою территорию.
- С 1 февраля МФЦ в России начнут выдавать водительские права и паспорта
Власть
Речь идёт об общегражданских паспортах и загранпаспортах старого образца.
- Boeing будет поставлять Пентагону самолёты-заправщики
Экономика
Корпорация выиграла контракт на сумму более 2 миллиардов долларов.
- Телефонные переговоры Путина и Трампа благотворны для инвестиций
Экономика
Об этом заявил глава РФПИ, комментируя итоги сеанса телефонной связи между главами России и США.
- В Россию вернется обновленный внедорожник «Hover»
Экономика
Сообщается, что на дорогах России появятся новые модели «DW Hover H3 и «DW Hover H5».
- Джордж Мартин выпустит рассказ по «Игре Престолов»
Культура
По словам автора, произведение войдет в сборник «Книга мечей».
- В США жена застукала супруга за виртуальной изменой
Видео
На видео запечатлено, как незадачливый мужчина играет в эротическую игру, в которой имитируется половой акт.
- СМИ: скончался известный актер Джон Херт
Культура
Актер добился широкого признание за роль Кейна в ленте «Чужой».
- Турецкий футболист забил самый курьезный автогол года
Видео
Действия незадачливого вратаря и его партнеров запечатлены на видео.
- Теннисист из Испании отбил мяч прямиком в судью
Спорт
Курьёзный случай не помешал продолжению матча.
- США: спортсменки обвинили в домогательстве бывшего врача сборной
Спорт
Потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.
- В Великом Устюге осуждён пожилой любитель маленьких девочек
Происшествия
Серийный педофил проведёт в колонии строгого режима 7 лет.
- В Санкт-Петербурге убили мужчину прямо в отделении полиции
Происшествия
Следственные органы возбудили уголовное дело по данному факту.
- Двадцать семь пассажиров затонувшего в Малайзии судна спасены
Происшествия
Ещё четверо числятся пропавшими без вести, их поиски не прекращаются.