Главные новости дня

Ни пуха, ни пера

Акценты В магазинах Рязани сегодня можно приобрести не только традиционные подушки, но и бамбуковые, гречневые и даже кукурузные.

Рязанская иордань

Акценты В Крещенскую ночь рязанцы массово погружались в купель. Эта традиция приживается в народе, однако вызывает споры у специалистов.