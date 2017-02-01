Главные новости дня
- Освящено здание рязанского СИЗО-2
Общество
Священник Дмитрий Коньков также провёл беседу с осуждёнными, ответил на их вопросы.
- Избран новый ректор Рязанского госуниверситета
Главная новость
За Андрея Минаева проголосовали 63 участника выборов.
- 443 рязанца получат золотые значки ГТО
Общество
Приказ о награждении отличников ГТО был подписан накануне министром спорта России Павлом Колобковым.
- Главы муниципальных образования Рязанской области обсудили вопросы экологии
Власть
Совещание прошло в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес».
- В Рязанской области состоялось расширенное заседание регионального правительства
Власть
На заседании шла речь об установлении величины прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года, проверках газового оборудования, качестве уборки снега и многом другом.
- Олег Ковалёв встретился с начальником управления судебного департамента в Рязанской области Борисом Высоцким
Власть
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со строительством новых зданий Рязанского областного, а также Спасского и Сараевского районных судов.
- Рязанская область получит 52,5 млн. рублей на компенсацию затрат на строительство картофелехранилища
Экономика
На начало 2017 года финансирование АПК Рязанской области из федерального бюджета составляет 1753,3 млн. рублей.
- За год рязанские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели продукции на 44,1 млрд. рублей
Экономика
По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 1,4 млрд. рублей.
- В Рязанской области подешевели капуста, сахар и рыба
Экономика
Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем в других регионах Центрального федерального округа.
- Рязанский хор покорил жителей столицы
Концертный зал
Прославленный коллектив выступил в концертном зале им.П.И. Чайковского с программой, посвящённой 70-летию хора.
- Рязанцев приглашают на концерт квартета Jazz in time
Культура
Квартет из Коломны – это профессиональные музыканты, фанаты своего дела, молодые джазмены.
- Никита Высоцкий спел в Рязани песни отца
Концертный зал
Сын актёра и барда выступил в Рязани в дуэте с Еленой Камбуровой.
- Федерацию футбола Рязани возглавил заместитель главы администрации города
Спорт
Кроме того, утверждены ответственные за отдельные направления работы – детский, ветеранский и большой футбол, мини-футбол и судейство.
- Незрячие рязанцы сыграли в шашки
Спорт
В соревнованиях, проходивших на базе ООО «Рязанское предприятие Промпласткомплект», приняли участие 22 спортсмена.
- Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» стали призёрами турнира по дзюдо в Можайске
Спорт
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов России.
- Пропавшая в Рязанской области пенсионерка погибла
Главная новость
Женщина вышла из дома 26 января и пропала.
- В Рязани предпринимательницу подозревают в уклонении от выплаты налогов
Происшествия
По версии следствия, женщина не выплатила государству около миллиона рублей.
- Из-за аварии в районе Южного промузла в течение двух дней не было электричества
Происшествия
В результате без света остались десятки организаций и предприятий в этом районе.
Акценты
- Бильярду все возрасты покорны
Акценты
В Рязани открылась Школа бильярда для взрослых.
- Дело – ЗАКАЗник
Акценты
Несмотря на протесты охотников и местных жителей, в Рязанской области продолжается работа по созданию заказника «Ухорский».
- Алексей Зимин: В традициях университета скрыта огромная сила
Акценты
В преддверии Дня студентов редакцию РИА «7 новостей» посетил исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина.
- Известный психолог дала советы по подбору фильмов для детей
Общество
Специалист призывает родителей обращать внимание на возрастные ограничения кинолент.
- Легендарную машину времени из фильма «Назад в будущее» занесло в Химки
Общество
Фото с легендарным авто появлялось в группе «Типичные Химки» в социальной сети «ВКонтакте».
- Пользователи выбрали лучший смартфон 2016 года
Общество
Победителем интернет-голосования стал «Samsung Galaxy S7 Edge».
- НАТО усилит военное присутствие в Черном море
Власть
Военный блок готов пойти на добрососедские отношения с Россией при соблюдении определенных условий.
- Россия предложила Литве возвратить Вильнюсский край
Власть
Таков был симметричный ответ на литовское требование вернуть Калининград Европе.
- Пушков: Разговор Путина и Трампа шел в теплых тонах
Власть
Сенатор отметил, что переговоры президента США с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом носили деловой и напряженный характер
- «Центробанк» утвердил оформление купюр достоинством 200 и 2000 рублей
Экономика
Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.
- Знай наших: «АвтоВАЗ» начал экспорт автомобилей в Китай
Экономика
На первом этапе экспортной программы в Поднебесной появятся внедорожники «LADA 4X4».
- Банкам запретят обирать заёмщиков
Экономика
ЦБ хочет ввести предельный уровень долговой нагрузки до 50% дохода.
- Создатель «Шерлока» ответил на критику фанатов
Культура
Четвертый сезон популярного телесериала показал рекордно низкие рейтинги по просмотрам.
- СМИ: Ди Каприо сыграет роль борца с итальянской мафией
Культура
Сюжет фильма будет основан на книге «Черная рука», которая основана на реальных событиях.
- Представлен новый трейлер мюзикла «Красавица и чудовище»
Культура
Ролик был опубликован 30 января, на данный момент он набрал более полумиллиона просмотров.
- Голкипер клуба НХЛ забил фантастический гол. Видео
Видео
Самое сложное испытание выпало на долю голкиперов – им нужно было попасть в небольшое отверстие в щите, бросив от самой дальней линии.
- Турецкий футболист забил самый курьезный автогол года
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Действия незадачливого вратаря и его партнеров запечатлены на видео.
- Теннисист из Испании отбил мяч прямиком в судью
Спорт
Курьёзный случай не помешал продолжению матча.
- Воронежского рабочего насмерть засыпало землей в траншеи
Происшествия
Специалистам предстоит выяснить, соблюдали ли пострадавшие технику безопасности.
- Житель Ржева вызволил из огня четырёхмесячного младенца
Происшествия
Мужчина пробрался в горящую комнату и спас ребенка, который даже не проснулся.
- Очевидцы сняли на видео первые минуты после страшной аварии в Новой Москве
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На данный момент жертвами ДТП числиться девять человек, трое отделались серьезными повреждениями.