Главные новости дня
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- Интерактивный полигон «Мир Роботов» продолжает свою работу в Рязани
Общество
В ближайшее время организаторы планируют добавить оригинальный формат проведения дней рождения и детских праздников, а также возможность посещения полигона в рамках школьных экскурсий.
- Рязанская лига Международного союза КВН получила статус Межрегиональной
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Корреспондент РИА «7 новостей» связался с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым и её редактором Вадимом Ермишиным, которые сейчас находятся в Сочи на фестивале.
- Емельян Пугачёв и подводная лодка. 21 января в истории
Главная новость
Емельян Пугачёв, Игорь Моисеев, Кристиан Диор – день объединил противоречивые исторические события и ярких личностей.
- Депутат Госдумы от Рязанской области приняла участие в работе первого дня XVI Съезда «Единой России»
Власть
Елена Митина рассказала о планах и задачах, озвученных на дискуссионных площадках.
- В Рязани обсудили вопросы проведения капремонта многоквартирных домов
Власть
Совещание провёл губернатор Рязанской области Олег Ковалёв.
- Рязанский вице-губернатор стал почётным читателем библиотеки имени Горького
Власть
Статус почётного читателя даёт право первым узнавать о книжных новинках, а также пользоваться сервисными услугами библиотеки на льготных условиях.
- Рынку в Торговом городке не продлили разрешение на работу
Экономика
С 28 января на улице Свободы начнёт работу ярмарка выходного дня, которая переедет туда из Горрощи.
- Россельхозбанк и минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%
Экономика
В ближайшее время Банк будет готов выдать первые средства по новому порядку.
- В Рязани повысилась стоимость захоронения токсичных отходов
Экономика
Изменения касаются захоронения услуг муниципального предприятия «Эколозащита».
- Рязанцев приглашают изучить философию космизма
Видео
Выставка, посвящённая 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, открылась в Рязанском Кремле.
- В Рязанском театре кукол приготовили новый спектакль для взрослых
Культура
Рязанцев приглашают на мистическую премьеру с интригующим названием «Лафертовская Маковница».
- Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
Главная новость
На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартовал показ семи новых фильмов.
- В Скопинском районе прошло торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию ДОСААФ
Спорт
Мероприятие, посвящённое грядущему юбилею, было представлено в форме спортивных и интеллектуальных соревнований, в которых приняли участие две команды «Аврора» и «Убойная сила» учеников 8 и 9 классов.
- В Рязани пройдёт чемпионат МВД России по самбо
Спорт
На ковёр выйдут 25 заслуженных мастеров спорта и 50 мастеров спорта международного класса.
- БК «Рязань» проиграл в Новосибирске
Спорт
Тренерский штаб «зубров» вновь мог рассчитывать лишь на восемь игроков.
- Опубликовано видео с места страшного ДТП на Северной окружной дороге
Видео
Авария произошла недалеко от съезда на ТЦ «Круиз».
- Под Рязанью сгорели хозпостройка и автомобиль
Происшествия
Никто из людей не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
- Новые фото с места серьёзного ДТП на Северном обходе Рязани
Главная новость
По словам очевидцев, водитель автомобиля серьёзно пострадал.
Акценты
- Ни пуха, ни пера
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В магазинах Рязани сегодня можно приобрести не только традиционные подушки, но и бамбуковые, гречневые и даже кукурузные.
- Рязанская иордань
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В Крещенскую ночь рязанцы массово погружались в купель. Эта традиция приживается в народе, однако вызывает споры у специалистов.
- И окно, и банкомат, и автоплатёж
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Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.
- Слепого жителя Уфы вынудили купить автобусный билет собаке-поводырю
Общество
На произвол сотрудников автовокзала мужчина пожаловался в прокуратуру.
- Аркадий Ротенберг построит железнодорожную ветку к крымскому мосту
Общество
Сроки завершения строительства моста и его инфраструктуры не меняются.
- Список запрещённых к обороту веществ расширен
Общество
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
- Эксперты: Дональд Трамп серьезно повлияет на будущее всего мира
Власть
У Москвы и Вашингтона мало почвы для стабильного сотрудничества.
- Роберт Де Ниро, Алекс Болдуин и Шер объединились против Трампа
Власть
Мэр Нью-Йорка и голливудские звёзды устроили митинг против избранного президента.
- Ле Пен назвала санкции против России глупым методом дипломатии
Власть
Кандидат в президенты Франции подчеркнула необходимость отмены ограничительных мер.
- В Липецке закроется фабрика Петра Порошенко
Экономика
Полная остановка кондитерского производства намечена на апрель 2017 года.
- В России не будет введена прогрессивная шкала подоходного налога
Экономика
Налоговая система страны не поменяется радикально, обещал премьер-министр Дмитрий Медведев.
- Глава банка «Интеза» рассказал о покупке пакета акций «Роснефти»
Экономика
Фаллико заверил, что его банк и впредь готов участвовать в приватизации российских госактивов.
- Монументу «Родина-мать зовёт» в Волгограде предстоит капитальный ремонт
Культура
Реставрация гигантской скульптуры будет стоить 2 миллиарда рублей.
- Пальмира лишилась части античного наследия
Культура
От рук боевиков пострадали часть античного амфитеатра и античный тетрапилон.
- Скончалась звезда «Твин Пикса» и «Баек из склепа»
Культура
Ушёл из жизни американский актёр Мигель Феррер.
- Теннисист из Испании отбил мяч прямиком в судью
Спорт
Курьёзный случай не помешал продолжению матча.
- США: спортсменки обвинили в домогательстве бывшего врача сборной
Спорт
Потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.
- Самедов пройдёт медосмотр в «Спартаке» 14 января
Спорт
Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- Патрульный из Росгвардии упал на рельсы метро
Происшествия
Из-за происшествия было остановлено движение поездов на Кольцевой линии.
- Московскую систему оплаты парковочных мест потряс неожиданный сбой
Происшествия
В силу перебоев в работе системы люди могут получить незаслуженные штрафы.
- В Ленинградской области ищут угнанный Rolls-Royce
Происшествия
Дорогая машина пропала с охраняемой парковки у отеля.