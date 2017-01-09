Главные новости дня
- Врач рассказала, как рязанцам справиться со стрессом от выхода на работу после Нового года
Видео
Советы были даны в сюжете «9 телеканала».
- В Рязанской области построили новый мост
Общество
Стоимость строительных работ составила почти 40 миллионов рублей.
- Перед сном. Обзор новостей за 9 января
Главная новость
На Северном обходе Рязани произошло ДТП. В Архангельской области парень пытался зарезать спящую подругу, «услышав голоса». Ученые: в Антарктиде когда-то жили люди.
- В Рязанской области создана межведомственная комиссия по земельным вопросам
Власть
Комиссия займётся подготовкой предложений для проведения аукционов по продаже участков.
- Десять премий за лучшую работу вручил сегодня губернатор Рязанской области
Власть
Губернатор поощрил личный вклад награждённых в развитие региона.
- Три школы должны ввести в строй в Рязанской области в 2017 году
Власть
Так прозвучало на встрече губернатора Олега Ковалёва с депутатом Госдумы Еленой Митиной.
- В Рязанской области реализуются крупные инвестиционные проекты
Главная новость
Создание новых предприятий позволит получить более 650 рабочих мест.
- Что сделали сотовые операторы в Рязанской области за минувший год
Экономика
Подведены итоги работы компаний в 2016 году.
- Строительство завода на Южном промузле в Рязани одобрено по результатам слушаний
Экономика
Инвестор выступил с инициативой перевода участка на промузле из зоны спецозеленения в зону промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций.
- Рязанцы смогут увидеть коллекцию почтовых открыток советского периода
Культура
В экспозиции представлено более 600 поздравительных открыток.
- Рязанцев приглашают на выставку детской живописи «Зимняя сказка»
Культура
Работы выполнены гуашью учениками от 5 до 9 лет.
- Портал о культуре в России и за рубежом составил ТОП-5 музеев Рязани
Культура
Рязанский кремль в ТОП-5 не включили, хотя на заглавной фотографии материала на сайте именно он.
- В Скопинском районе праздничная неделя прошла в спортивном режиме
Спорт
В новогодние праздники отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике совместно с главами городских и сельских поселений организовал соревнования и игры на свежем воздухе
- В Рязани стартовал «Кубок Кремля»
Видео
В этом году за призы международного юношеского турнира по теннису будут сражаться представители 13 стран.
- В тренерском штабе ХК «Рязань» произошли изменения
Спорт
На должность старшего тренера в клуб принят 42-летний специалист Алексей Коршков.
- В Сараевском районе из снежного плена освободили машину женщины-инвалида
Происшествия
Помощь пожарных также потребовалась работникам скорой помощи.
- На улице Крупской в Рязани горела квартира
Происшествия
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.
- За новогодние каникулы в Рязани изъято 270 литров спиртного
Происшествия
Нарушения выявлялись в кафе, магазина и палатках.
Акценты
- Обзор главных событий 2016 года от РИА «7 новостей»
Акценты
Коллектив РИА «7 новостей» решил подвести свои итоги ушедшего года и рассказать о самых интересных событиях в 2016 году.
- «Газпром трансгаз Москва» показал новый музей и подвёл итоги года
Акценты
В 2016 году предприятие отпраздновало своё 70-летие, открыло первый в мире Музей магистрального транспорта газа и осуществило ряд социальных проектов.
- Эх, прокачусь! Обзор горнолыжных трасс Рязанской области
Акценты
Свой последний в этом году обзор цен мы посвящаем горнолыжным трассам Рязанской области.
- Джон Керри принес извинения ЛГБТ-сообществу США
Общество
Политик подчеркнул, что на протяжении длительного времени госдепартамент отказывал в приеме на работу из-за их сексуальной ориентации.
- Астрономы назвали причину возникновения Луны
Общество
Спутник нашей планеты возник в результате столкновения Земли с множеством протопланет.
- В Китае открыта самая длинная плавучая дорога в мире
Общество
Длина маршрута составляет порядка пятидесяти километров.
- Украинская оппозиция в Москве готовится создать правительство в изгнании
Власть
Экс премьер-министр Украины Николай Азаров считает признание событий на Украине в 2014 году государственным переворотом первым шагом в борьбе
- СМИ: израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании «идиотом»
Власть
Сотрудник посольства Израиля в Лондоне недоволен Борисом Джонсоном из-за невыполнения своих обязанностей.
- СМИ: Елизавета II появилась на публике после болезни
Власть
Королева Великобритании тяжело заболела простудой в декабре ушедшего года.
- Курс рубля продолжает рост на биржах
Экономика
Благодаря стабилизации экономике и интересу иностранных инвесторов российская валюта может укрепиться до 55 руб. за 1$
- Галушка: развитие Дальнего Востока становится приоритетным
Экономика
Министр по развитию региона Александр Галушка считает регион инвестиционно привлекательным для российского и иностранного бизнеса
- Эксперт: в России скоро возрастет стоимость автомобилей
Экономика
Это будет вызвано установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на все авто.
- В Сети появился трейлер финальной серии «Шерлока»
Культура
Показ эпизода под названием «Последнее дело» состоится в воскресенье, 15 января.
- В Москве прооперирован Константин Райкин
Культура
Операция была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра.
- Исполнитель хита «Pen-Pineapple-Apple-Pen» представил новую песню
Культура
В этот раз, нарядившись в нелепый наряд, он поет о своей любви к апельсиновому соку.
- «ФИФА» утвердит новый формат футбольных чемпионатов мира
Спорт
Реформа предусматривает расширении числа участников ЧМ-2026 до 48 команд.
- «Боруссия» назвала свою цену за Смолова
Спорт
Представители немецкого футбольного клуба готовы предложить за услуги 26-летнего форварда 10 миллионов евро.
- Россиянин Устюгов в пятый раз выиграл гонку на «Тур де Ски»
Спорт
Лыжник Сергей Устюгов установил рекорд.
- Охотник застрелил своего приятеля, перепутав его с кабаном
Происшествия
69-летний охотник, не удостоверившись в цели, произвел выстрел, которым смертельно ранил товарища.
- Гватемала: туристы погибли на вулкане от холода
Происшествия
Туристические группы, отправившиеся в поход 7 января, стали жертвами резкое понижение температуры в районе вулкана.
- Обрезание в домашних условиях привело к смерти трехлетнего мальчика
Происшествия
Мать скончавшегося ребенка решила обратиться к знакомому хирургу для проведения им операции.