Главные новости дня
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- Рязанские спасатели угостили горожан горячей кашей
Общество
В канун праздника в областном центре работали полевые кухни.
- Рязань встретила Новый год фейерверком и народными гуляниями
Видео дня
Впечатлениями от праздника рязанцы делятся в социальных сетях.
- Электронный больничный вместо бумажного и новая статья коммунальных расходов. Какие законы вступают в силу с 1 января 2017 года
Главная новость
С 1 января 2017 года в России вступает в силу ряд важнейших законов.
- В Рязанской области создана межведомственная комиссия по земельным вопросам
Власть
Комиссия займётся подготовкой предложений для проведения аукционов по продаже участков.
- Десять премий за лучшую работу вручил сегодня губернатор Рязанской области
Власть
Губернатор поощрил личный вклад награждённых в развитие региона.
- Три школы должны ввести в строй в Рязанской области в 2017 году
Власть
Так прозвучало на встрече губернатора Олега Ковалёва с депутатом Госдумы Еленой Митиной.
- Строительство завода на Южном промузле в Рязани одобрено по результатам слушаний
Экономика
Инвестор выступил с инициативой перевода участка на промузле из зоны спецозеленения в зону промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций.
- В АПК Рязанской области в 2016 году трудоустроились более 90 молодых специалистов
Экономика
Молодые специалисты, пополнившие ряды рязанских аграриев в этом году, представляют весь спектр аграрных специальностей.
- Полторы тонны «санкционки» уничтожено в Рязани
Экономика
Запрещённые продукты вновь были выявлены на 5-й базе.
- Определены обладатели творческих стипендий Рязанской области по литературе на 2017 год
Главная новость
Получать стипендии будут тридцать рязанских литераторов.
- В Рязанском художественном музее открылась выставка новых поступлений
Культура
Вниманию посетителей музей представил рисунки и печатную графику, пополнившую коллекцию за последние пять лет.
- Рязанская областная филармония приглашает горожан на новогодние концерты
Культура
Яркие эмоции горожанам обещают исполнители, которые станут гостями филармонии в праздничные дни.
- Владимир Васильев признан лучшим шахматистом Рязани 2016 года
Спорт
Таковы итоги смотра-конкурса на звание лучшего спортсмена-шахматиста 2016 года.
- Рязанские спортсменки показали хороший уровень владения дзюдо
Спорт
Открытое первенство города Рязани по дзюдо среди девушек прошло в спортшколе «Комета».
- Юные рязанские гимнастки попали в «Зимнюю сказку»
Спорт
Под таким названием были организованы соревнования по художественной гимнастике.
- За сутки в Рязанской области зарегистрировано одно происшествие
Происшествия
Спасатели участвовали в ликвидации последствий ДТП в Пителинском районе.
- Недалеко от Пителино опрокинулась иномарка
Происшествия
На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.
- Пропавшего в Рязанской области подростка нашли
Происшествия
Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте».
Акценты
- Обзор главных событий 2016 года от РИА «7 новостей»
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Коллектив РИА «7 новостей» решил подвести свои итоги ушедшего года и рассказать о самых интересных событиях в 2016 году.
- «Газпром трансгаз Москва» показал новый музей и подвёл итоги года
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В 2016 году предприятие отпраздновало своё 70-летие, открыло первый в мире Музей магистрального транспорта газа и осуществило ряд социальных проектов.
- Эх, прокачусь! Обзор горнолыжных трасс Рязанской области
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Свой последний в этом году обзор цен мы посвящаем горнолыжным трассам Рязанской области.
- С Нового года стоимость полиса ОСАГО будет зависеть от числа нарушений ПДД
Общество
Также в практику наряду с бумажными будут внедряться электронные страховые полисы.
- В Индонезии мужчина отметил 146-й день рождения
Общество
Индонезийца неофициально считают старейшим жителем планеты.
- В Италии уволили дирижёра, рассказавшего детям, что Деда Мороза нет
Общество
Мужчина ошарашил детей после музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма «Холодное сердце».
- Москалькова рассказала о главных достижениях на посту омбудсмена
Власть
Уполномоченный по правам человека сообщила, что ей удалось сохранить и приумножить высокий статус правозащитных институтов в России
- Сенатор Косачев: западные СМИ во всем обвиняют «кремлевских троллей»
Власть
Глава комитета Совета Федерации по международным делам подвел внешнеполитические итоги уходящего года
- СМИ: Россия ввела ответные санкции по отношению к США
Власть
Такое решение было принято в связи введением новых санкций против РФ со стороны Вашингтона.
- В 2017 году госкомпании будут направлять на дивиденды 25% от прибыли
Экономика
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что госкомпании должны будут платить дивиденды в размере 50% прибыли.
- Плавучий космодром «Морской старт» перешёл к группе компаний S7
Экономика
Новые владельцы взяли на себя часть эксплуатационных расходов.
- Бюджетные кредиты помогли регионам РФ снизить госдолг на 100 млрд
Экономика
Счётная палата сравнила этот показатель с уровнем прошлого года.
- Новый сезон «Шерлока» будет более мрачным
Культура
Создатель «Шерлока» Стивен Моффат рассказал, что зрителей ждут несколько по-настоящему удивительных моментов.
- Актёра из «Игры престолов» признали самым красивым мужчиной 2016 года
Культура
Громкое звание досталось Михилю Хёйсману, известному по роли Даарио Нахариса.
- Скончался первый продюсер The Beatles
Культура
В марте 2016 года умер продюсер The Beatles Джордж Мартин.
- «Спартак» заплатит «Милану» миллион евро за Луиса Адриано
Спорт
Клубы уже договорились о переходе, форварду осталось пройти медосмотр.
- Видео: главный поединок UFC 207 закончился победой на 48-й секунде
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Претенденткой на титул чемпионки мира в легчайшем весе была Ронда Роузи, своё звание отстаивала Аманда Нуньес.
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Мужчина сел на шпагат между двумя движущимися карьерными грузовиками БелАЗ.
- Жертвами теракта в Стамбуле стали 39 человек, 16 из них — иностранцы
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В новогоднюю ночь в Стамбуле произошло вооруженное нападение на клуб Reina.
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Преступление было совершено рано утром в Выборгском районе Ленинградской области.
- Техас: сотрудник полиции подстрелил своего коллегу
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Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.