Главные новости дня
- В 2016 году в Рязанской области отмечена высокая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
Общество
Следственными органами СУ СК России по Рязанской области окончены производством ряд уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, возбужденных в 1993, 2009, 2012 годы.
- В Рязанском районе оштрафовали директора теплоснабжающей компании
Общество
Деньги за услуги с населения получали, не имея утверждённого по закону тарифа.
- Ночь на понедельник в Рязани и области будет холодной
Общество
Днём 6 февраля будет немного теплее, ожидается переменная облачность.
- Олег Ковалёв встретился с новым начальником Управления ФСБ России по Рязанской области
Власть
В ходе встречи губернатора с Сергеем Ерофеевым состоялось обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия.
- Елена Митина: Социально-культурный центр города Рыбное будет отремонтирован
Власть
Депутат Государственной Думы ФС РФ в рамках рабочей поездки рассказала о реализации нового проекта «Единой России» «Местный дом культуры».
- Рязанское управление ФСБ России возглавил новый начальник
Власть
Сегодня Сергей Ерофеев был представлен сотрудникам, а также губернатору Олегу Ковалёву.
- Рязанская мебельная фабрика представила свою продукцию на выставке в Германии
Экономика
Предприятие действует в городе Рязани с 1999 года и сегодня имеет в своём производственном портфеле более тысячи наименований продукции.
- ВТБ в Рязани подвёл итоги работы в 2016 году
Экономика
По итогам года привлеченные до востребования средства клиентов увеличились на 700 млн рублей.
- Россельхозбанк приглашает за подарками
Экономика
Россельхозбанк готов облегчить поиск подарков для родных и близких и предлагает приобрести серебряные монеты из специальных праздничных коллекций.
- Сергей Филимонов о «доме Циолковского» в Рязани: Нельзя вмешивать сюда политику
Культура
На конференции по сохранению историко-культурного наследия региона вице-губернатор поднял тему целесообразности сохранения здания.
- В посёлке Мясной Рязанской области появятся реплики домов из фильмов Тарковского
Культура
В настоящее время в регионе создано достопримечательное место, работает Центр Андрея Тарковского.
- В Рязанском театре кукол поставили мистический спектакль «Лафертовская маковница»
Главная новость
Компьютерная анимация, музыка и игра актёров заставляют зрителей подпрыгивать на стульях повыше, чем при просмотре иных голливудских «ужастиков».
- В Рязани завершился футбольный «Подснежник»
Главная новость
В решающем матче «Водоканал» обыграл «Витязь» из Рязанского района.
- «Элекс-Фаворит» проиграл впервые с ноября 2016 года
Видео
Рязанцы продолжают борьбу за место в четвёрке команд, которые сыграют в финале Высшей лиги.
- В первом спарринге межсезонья ФК «Рязань» сыграл вничью
Спорт
В Новомосковске подопечные Гарника Аваляна и Валерия Бахмутова сыграли вничью с представителем ЛФЛ «Химик» – 2:2.
- Видео: в Рязанской области автомобиль улетел в кювет
Видео
Запись с автомобильного регистратора опубликована в социальной сети «Вконтакте».
- В Шиловском районе сгорел жилой дом, люди не пострадали
Происшествия
Строение деревянное, обложенное кирпичом. Его размеры – 10х12 метров.
- В Скопинском районе горел четырёхквартирный жилой дом
Происшествия
В результате пожара здание размером 10х25 метров повреждено огнём.
Акценты
- Елена Митина с рабочим визитом посетила Рыбновский район
Акценты
Депутат Госдумы от Рязанской области встретилась с активом партии, работниками образования, провела приём граждан и посетила животноводческий комплекс «Вакинское агро».
- Бильярду все возрасты покорны
Акценты
В Рязани открылась Школа бильярда для взрослых.
- Дело – ЗАКАЗник
Акценты
Несмотря на протесты охотников и местных жителей, в Рязанской области продолжается работа по созданию заказника «Ухорский».
- В США сын и мать по очереди сменили пол
Общество
Удивительная трансгендерная история семьи Мейсонов появилась в американских СМИ.
- Ученые узнали, как появилась Антарктида
Общество
Оказывается, всё началось с углубления Пролива Дрейка, что запустило цепную реакцию.
- Американка объездила все страны мира за полтора года
Общество
Путешественница успела посетить 195 государств и установить сразу два рекорда Гиннесса.
- Жириновский предложил сделать Белоруссию частью России
Власть
По словам политика, страна пытается усидеть на двух стульях: оставаться независимым государством, но получать все экономические блага по внутрироссийским ценам.
- Знай свое место: Порошенко уволил перебившего его чиновника
Власть
Президент Украины предложил хаму выступить вместо себя, когда тот станет главой государства.
- Замглавы ЦРУ впервые в истории стала женщина
Власть
Честь оказана разведчице Джине Хаспел.
- Кроссовер «Renault Duster» стал хитом продаж в России
Экономика
По данным специалистов, в 2016 году было продано 44 тысячи экземпляров модели всех модификаций.
- В России стартуют продажи обновленного «Mitsubishi Outlander»
Экономика
Сообщается, что стоимость автомобиля составляет от полутора до чуть более двух миллионов рублей.
- Центробанк сохранил десятипроцентную ключевую ставку
Экономика
Это было сделано советом директоров ЦБ третий раз подряд.
- Татьяна Арно: Пермь – культурная столица России
Культура
По словам ведущей, город полон прекрасных музеев, улиц, и даже горнолыжных склонов.
- Уникальные записи Боба Марли найдены в подвале лондонского отеля
Культура
Записи концертов легендарного регги-музыканта пролежали в сыром подвале более 40 лет.
- Нюша не станет представлять Россию на «Евровидении»
Культура
Причиной такого решения является уплотненный график работы певицы в этом году.
- Голкипер клуба НХЛ забил фантастический гол. Видео
Видео
Самое сложное испытание выпало на долю голкиперов – им нужно было попасть в небольшое отверстие в щите, бросив от самой дальней линии.
- Турецкий футболист забил самый курьезный автогол года
Видео
Действия незадачливого вратаря и его партнеров запечатлены на видео.
- Теннисист из Испании отбил мяч прямиком в судью
Спорт
Курьёзный случай не помешал продолжению матча.
- Астраханский школьник получил перелом ступни в троллейбусе
Происшествия
По одной из версий, виновником случившегося является водитель, который резко начал движение после остановки.
- В Кемерово женщина ослепила полицейского, вступившись за пьяного мужа
Происшествия
Сообщается, что заступница также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
- В Великобритании незадачливый грабитель застрял в окне туалета
Происшествия
Прибывшие на место происшествия полицейские не удержались от насмешек над горе-преступником, после чего бедняга был арестован.