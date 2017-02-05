Главные новости дня

Кроссовер «Renault Duster» стал хитом продаж в России

Экономика По данным специалистов, в 2016 году было продано 44 тысячи экземпляров модели всех модификаций.

В России стартуют продажи обновленного «Mitsubishi Outlander»

Экономика Сообщается, что стоимость автомобиля составляет от полутора до чуть более двух миллионов рублей.