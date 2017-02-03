Главные новости дня
- Перед сном. Обзор новостей за 3 февраля
Главная новость
В Рязанском театре кукол поставили мистический спектакль «Лафертовская маковница». В отношении полицейского, сбившего женщину с ребёнком, возбуждено уголовное дело. В Рязанской области появилась группа по контролю за изъятием детей из семей.
- В Рязани после проверки прокуратуры оштрафовали членов закупочной комиссии
Общество
Кроме того, в адрес и.о. начальника УФПС Рязанской области – филиал ФГУП «Почта России» направлено представление об устранении нарушений законодательства
- В Рязани в честь Года экологии станцевали хоровод дружбы
Общество
В рязанской «Горьковке» презентовали экологические проекты на год.
- Олег Ковалёв встретился с новым начальником Управления ФСБ России по Рязанской области
Власть
В ходе встречи губернатора с Сергеем Ерофеевым состоялось обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия.
- Елена Митина: Социально-культурный центр города Рыбное будет отремонтирован
Власть
Депутат Государственной Думы ФС РФ в рамках рабочей поездки рассказала о реализации нового проекта «Единой России» «Местный дом культуры».
- Рязанское управление ФСБ России возглавил новый начальник
Власть
Сегодня Сергей Ерофеев был представлен сотрудникам, а также губернатору Олегу Ковалёву.
- Рязанская мебельная фабрика представила свою продукцию на выставке в Германии
Экономика
Предприятие действует в городе Рязани с 1999 года и сегодня имеет в своём производственном портфеле более тысячи наименований продукции.
- ВТБ в Рязани подвёл итоги работы в 2016 году
Экономика
По итогам года привлеченные до востребования средства клиентов увеличились на 700 млн рублей.
- Россельхозбанк приглашает за подарками
Экономика
Россельхозбанк готов облегчить поиск подарков для родных и близких и предлагает приобрести серебряные монеты из специальных праздничных коллекций.
- Сергей Филимонов о «доме Циолковского» в Рязани: Нельзя вмешивать сюда политику
Культура
На конференции по сохранению историко-культурного наследия региона вице-губернатор поднял тему целесообразности сохранения здания.
- В посёлке Мясной Рязанской области появятся реплики домов из фильмов Тарковского
Культура
В настоящее время в регионе создано достопримечательное место, работает Центр Андрея Тарковского.
- В Рязанском театре кукол поставили мистический спектакль «Лафертовская маковница»
Главная новость
Компьютерная анимация, музыка и игра актёров заставляют зрителей подпрыгивать на стульях повыше, чем при просмотре иных голливудских «ужастиков».
- В Рязани состоялось первенство города по фигурному катанию
Спорт
В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов.
- В Рязани пройдёт Кубок России по джиу-джитсу
Спорт
Ожидается, что в наш город приедут около 400 бойцов из различных регионов страны, в том числе и представители сборной команды России.
- В воскресенье «Элекс-Фаворит» сыграет с молодыми «коммунистами»
Спорт
Перед этим туром КПРФ-д занимает третье место в турнирной таблице, команда из Рязани – на шестом.
- На Касимовском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП
Происшествия
Из-за аварии при движении в сторону Дашково-Песочни образовалась пробка.
- На улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП
Происшествия
По словам очевидца, из-за аварии образовалась пробка.
- В Рязанской области вынесли приговор москвичу, зарезавшему мать
Происшествия
Во время следствия убийца полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Акценты
- Елена Митина с рабочим визитом посетила Рыбновский район
Акценты
Депутат Госдумы от Рязанской области встретилась с активом партии, работниками образования, провела приём граждан и посетила животноводческий комплекс «Вакинское агро».
- Бильярду все возрасты покорны
Акценты
В Рязани открылась Школа бильярда для взрослых.
- Дело – ЗАКАЗник
Акценты
Несмотря на протесты охотников и местных жителей, в Рязанской области продолжается работа по созданию заказника «Ухорский».
- Британские учёные нашли зависимость массы тела мужчины от его благосостояния
Общество
У женщин специалисты выявили строго обратную зависимость.
- У россиян появилось поветрие закрывать доступ к профилям в соцсетях
Общество
Специалисты считают эту тенденцию стремлением граждан защитить свою частную жизнь.
- Игрушка в соцсетях «Беги или умри» опасна для жизни детей
Общество
Родителей со всей России психологи призывают бдительнее относиться к детским забавам.
- Замглавы ЦРУ впервые в истории стала женщина
Власть
Честь оказана разведчице Джине Хаспел.
- Лавров прокомментировал признание событий на Украине госпереворотом
Власть
Глава МИДа России отметил, что диалог с Киевом осложняется его антироссийским курсом.
- Президент продолжает чистку рядов силовиков
Власть
В отставку отправлены 16 генералов силовых структур.
- Центробанк сохранил десятипроцентную ключевую ставку
Экономика
Это было сделано советом директоров ЦБ третий раз подряд.
- Законопроект о реорганизации «Почты России» должен быть принят в 2017 году
Экономика
Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
- Опрос: 80% респондентов прогнозируют рост ВВП в ближайшие годы
Экономика
Представители бизнеса считают стагнацию и рецессию наименее вероятными сценариями будущего России
- Скончалась старейшая актриса России
Культура
Театральной артистке Зое Булгаковой было 103 года.
- Сухоруков рассказал о работе в фильме «Рай» Кончаловского
Культура
Роль Гиммлера, по словам актёра, он «изначально ненавидел»
- Киану Ривз станет сибиряком
Культура
Голливудская кинозвезда снимется в фильме о сибирской мафии.
- Голкипер клуба НХЛ забил фантастический гол. Видео
Видео
Самое сложное испытание выпало на долю голкиперов – им нужно было попасть в небольшое отверстие в щите, бросив от самой дальней линии.
- Турецкий футболист забил самый курьезный автогол года
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Действия незадачливого вратаря и его партнеров запечатлены на видео.
- Теннисист из Испании отбил мяч прямиком в судью
Спорт
Курьёзный случай не помешал продолжению матча.
- Найдено тело москвички, которую разыскивали неделю
Происшествия
Следственный комитет подтвердил, что найденное в Подмосковье тело принадлежит пропавшей Наталье Меламед.
- В Удмуртии покойный жених вымогал деньги у бывшей невесты
Происшествия
Секрет «жениха с того света» раскрыли правоохранительные органы.
- Директор кировского предприятия назвал крупную взятку благотворительной помощью
Происшествия
Взяточник проведёт в колонии 8,5 лет и выплатит государству 3 миллиона рублей.